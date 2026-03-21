Se siete appassionati di carte collezionabili e del mondo anime, ci sono nuove collezioni in circolazione che non potete perdere. Sono disponibili Box Card da collezione dedicati alle serie più popolari del momento, pensati per chi desidera arricchire la propria raccolta con pezzi esclusivi. Questi set includono carte speciali e rare, ideali per gli appassionati di tutto il panorama anime.

Se siete amanti di carte collezionabili e del mondo anime, non potete farvi sfuggire questi Box Card da collezione dedicati alle migliori serie del panorama odierno. Epoch, azienda giapponese produttrice di giocattoli e giochi, annuncia l’arrivo in Italia di tre nuove collezioni di Trading Collectibles Card ispirate ad alcune delle property anime più amate e seguite a livello globale: Solo Leveling, Demon Slayer e Kaiju No. 8. Un lancio che si inserisce in un contesto particolarmente favorevole per il comparto dei giocattoli e dei collezionabili che, nel 2025, ha visto una crescita del 37%, arrivando a rappresentare il 13% del fatturato totale del mercato del giocattolo: dalle action figure alle carte, il collezionismo continua ad attirare consumatori di tutte le età. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Non fatevi sfuggire queste carte speciali dedicati ai migliori anime in circolazione

Articoli correlati

FC 26 Pick 86+ Mix Campagne: l’ultima chance per sbloccare le migliori carte speciali dei mesi scorsiEA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) che agita il mercato di Ultimate Team: il Pick Mix Campagne 86+ (1 di 3).

Bagnacavallo, due giorni dedicati ai migliori viniIl vino come esperienza, incontro e racconto di territori lontani e vicini, capace di trasformare un luogo in uno spazio di relazione e scoperta.

Tutti gli aggiornamenti su fatevi sfuggire

Discussioni sull' argomento I Festeggiamenti di metà anno ritornano presso i Play! Pokémon Store dal 15 giugno; Inflazione vs Banche centrali: ecco cosa si aspettano davvero i trader!; Sony INZONE H9 II: cuffie da gaming wireless con microfono scelte dai gamer; Xiaomi 15, sprofonda il prezzo al minimo storico: sconto da urlo.

Non fatevi sfuggire i medici che aveteSulla situazione del pronto soccorso dell’ospedale di Urbino, dopo la politica locale, interviene a distanza anche il dottor Roberto Burioni. Tramite un post affidato ai social, il medico fermignanese ... ilrestodelcarlino.it

Ma quanto calore in questa nuova edizione de L’ALTRO TEATRO! Non fatevi sfuggire i prossimi appuntamenti! #laltroteatro #ilteatrochenoncera facebook