bagnacavallo due giorni dedicati ai migliori vini

A Bagnacavallo si svolgono due giorni dedicati ai vini di qualità, un’occasione per esplorare territori diversi attraverso degustazioni e incontri. Un momento per apprezzare il vino come espressione di cultura e tradizione, favorendo lo scambio di conoscenze e la scoperta di nuove prospettive. Un evento pensato per appassionati e curiosi, in un contesto che valorizza il rapporto tra territorio, produzione e cultura enologica.

Il vino come esperienza, incontro e racconto di territori lontani e vicini, capace di trasformare un luogo in uno spazio di relazione e scoperta. Bagnacavallo si prepara a diventare per un intero fine settimana un punto di riferimento per appassionati e operatori del settore, accogliendo una nuova iniziativa che unisce gusto, cultura e promozione del territorio. ‘ Bagnacavallo in un bicchiere – Esplora, assaggia, condividi ’ è il nome dell’evento nato dalla collaborazione tra la rete di imprese ‘Bagnacavallo fa Centro’ e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di creare un appuntamento di richiamo capace di valorizzare il vino come elemento identitario e di dialogo internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

