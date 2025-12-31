FC 26 Pick 86+ Mix Campagne offre l’opportunità di ottenere alcune delle carte speciali più ricercate dei mesi scorsi. Questa nuova Sfida Creazione Rosa di EA Sports permette di sbloccare fino a tre opzioni, con un focus su giocatori di alto livello. Un’occasione da non perdere per arricchire la propria squadra in Ultimate Team e ottenere carte esclusive attraverso questa ultima chance di mercato.

EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) che agita il mercato di Ultimate Team: il Pick Mix Campagne 86+ (1 di 3). Questa sfida è una vera e propria “seconda opportunità” perché permette di trovare giocatori provenienti da diverse promozioni passate, garantendo una valutazione minima di 86. Cosa puoi trovare nel Pick?. Il pool di giocatori è vastissimo e comprende le carte speciali delle campagne più importanti rilasciate finora (come ad esempio Centurioni, Pionieri, o le prime versioni UEFA ). Trattandosi di un pick “1 di 3”, avrai una discreta libertà di scelta per evitare doppioni e puntare al giocatore che meglio si incastra nella tua formazione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Pick 86+ Mix Campagne: l’ultima chance per sbloccare le migliori carte speciali dei mesi scorsi

