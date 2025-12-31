FC 26 Pick 86+ Mix Campagne | l’ultima chance per sbloccare le migliori carte speciali dei mesi scorsi
FC 26 Pick 86+ Mix Campagne offre l’opportunità di ottenere alcune delle carte speciali più ricercate dei mesi scorsi. Questa nuova Sfida Creazione Rosa di EA Sports permette di sbloccare fino a tre opzioni, con un focus su giocatori di alto livello. Un’occasione da non perdere per arricchire la propria squadra in Ultimate Team e ottenere carte esclusive attraverso questa ultima chance di mercato.
EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) che agita il mercato di Ultimate Team: il Pick Mix Campagne 86+ (1 di 3). Questa sfida è una vera e propria “seconda opportunità” perché permette di trovare giocatori provenienti da diverse promozioni passate, garantendo una valutazione minima di 86. Cosa puoi trovare nel Pick?. Il pool di giocatori è vastissimo e comprende le carte speciali delle campagne più importanti rilasciate finora (come ad esempio Centurioni, Pionieri, o le prime versioni UEFA ). Trattandosi di un pick “1 di 3”, avrai una discreta libertà di scelta per evitare doppioni e puntare al giocatore che meglio si incastra nella tua formazione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC Flash: 85+ Campaign Mix Upgrade – Carte Speciali Garantite!
Leggi anche: EA FC 26 Winter Best Of Campagne Lista Carte Migliori Inserite Nelle Promo Della Stagione
FC 26 Baleba Jolly Invernale 86: il nuovo Kanté della Premier League arriva con una SBC economica; FC 26 Scelta Eroe 87+: come sbloccare Ginola o Di Natale con la nuova sfida 1 di 4; FC 26 SBC: 87+ Base or Thunderstruck Icon Upgrade; FC 26 SBC | Alessandro Buongiorno Jolly Invernali 86 OVR.
FC 26 Nuovi Pick 85+ e 80+: la strategia perfetta per trovare i Jolly Invernali senza spendere crediti - EA Sports ha appena aggiornato la sezione Sfide Creazione Rosa con due dei contenuti più amati dalla community: il Pick 85+ (1 di 3) e l'innovativo Pick 80+ ... imiglioridififa.com
FC 26 Baleba Jolly Invernale 86: il nuovo “Kanté” della Premier League arriva con una SBC economica - EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) dedicata a Carlos Baleba, il giovane talento del Brighton. imiglioridififa.com
EA FC 26 Base Icon Matchday Pick SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Base Icon Matchday Pick SBC in Ultimate Team, allowing gamers to choose between the base versions of legendary players like Luis Hernandez, Paul Scholes and Robert ... sportskeeda.com
Winter Wildcards energy Giallorossi, who are you picking EA SPORTS FC #ASRoma - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.