Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, è stato candidato per una nomina nel consiglio di amministrazione, nonostante fosse stato escluso dalla lista presentata dal consiglio uscente. La candidatura arriva da un ex socio del patto di sindacato di Mediobanca, e riguarda un’ultima proposta che si aggiunge alla complessa vicenda delle nomine in banca. La notizia si inserisce in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Alla fine lo ha fatto. Luigi Lovaglio, l’ad di Mps “escluso” dalla lista del consiglio di amministrazione uscente, che ha indicato Fabrizio Palermo, Corrado Passera e Carlo Vivaldi come candidati ad, scende in campo con una lista “alternativa” presentata da un azionista di minoranza della banca senese: Plt Holding, che fa capo alla famiglia Tortora, titolare di una quota pari all’1,2 per cento. “Il candidato ceo, Luigi Lovaglio, è la persona che ha guidato la Banca con successo nel completamento dell'azione di ristrutturazione avviata in passato e ha dato un contributo essenziale nel tracciare le linee di sviluppo del prossimo futuro”, spiega Pierluigi Tortora, presidente del gruppo che opera in campo energetico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Nomine Mps, l’ultima complicata spiaggia di Lovaglio candidato ad da un ex socio del patto di sindacato di Mediobanca

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