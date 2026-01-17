mps mediobanca lovaglio e il prossimo bivio del risiko bancario

Nel panorama bancario del 2026, Montepaschi si conferma protagonista di un nuovo capitolo di consolidamento. Con Mediobanca e altri attori chiave, si delineano scenari di fusioni e alleanze che potrebbero ridefinire il settore. Questa fase di riorganizzazione riflette le sfide e le opportunità di un mercato in continua evoluzione, richiedendo attenzione e analisi accurata delle strategie in atto.

C’è sempre lei, la banca senese Montepaschi al centro della scena nella stagione 2026 del risiko bancario. Prima per il fantomatico interesse di Unicredit per la quota detenuta da Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, smentito clamorosamente da entrambe le parti, e adesso per un presunto scazzo tra alcuni soci e Luigi Lovaglio, amministratore delegato e artefice della scalata a Mediobanca. “Non sento Lovaglio da settimane”, ha precisato Francesco Gaetano Caltagirone in risposta all’articolo del Ft che arriva a ipotizzare lo spodestamento di Lovaglio nei confronti del quale il ministro Matteo Salvini ha subito espresso apprezzamento dicendo che ha guidato la banca “in modo eccellete”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

