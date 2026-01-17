Mps Mediobanca Lovaglio e il prossimo bivio del risiko bancario
Nel panorama bancario del 2026, Montepaschi si conferma protagonista di un nuovo capitolo di consolidamento. Con Mediobanca e altri attori chiave, si delineano scenari di fusioni e alleanze che potrebbero ridefinire il settore. Questa fase di riorganizzazione riflette le sfide e le opportunità di un mercato in continua evoluzione, richiedendo attenzione e analisi accurata delle strategie in atto.
C’è sempre lei, la banca senese Montepaschi al centro della scena nella stagione 2026 del risiko bancario. Prima per il fantomatico interesse di Unicredit per la quota detenuta da Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, smentito clamorosamente da entrambe le parti, e adesso per un presunto scazzo tra alcuni soci e Luigi Lovaglio, amministratore delegato e artefice della scalata a Mediobanca. “Non sento Lovaglio da settimane”, ha precisato Francesco Gaetano Caltagirone in risposta all’articolo del Ft che arriva a ipotizzare lo spodestamento di Lovaglio nei confronti del quale il ministro Matteo Salvini ha subito espresso apprezzamento dicendo che ha guidato la banca “in modo eccellete”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Risiko Bancario: Caltagirone, Milleri e Lovaglio indagati per l’Ops Mps-Mediobanca
Leggi anche: Mps-Mediobanca, l’indagine a Milano riapre il risiko bancario
Mps, lo scontro sull’ad mette sotto pressione il titolo (-3%) e Generali. Caltagirone: nessun contatto con Lovaglio da settimane; Mps, il comitato nomine contro l’ad Lovaglio; Cosa succede fra Caltagirone e Lovaglio su Mps e Mediobanca?; Orcel spegne le voci su Mps: “Pura invenzione”. E Mediobanca rimarrà quotata nel polo senese.
Mps, Mediobanca, Lovaglio e il prossimo bivio del risiko bancario - La vera posta in gioco non è il destino dell’ad, ma la scelta su Piazzetta Cuccia: integrazione con la banca sense o Borsa. ilfoglio.it
Cosa succede fra Caltagirone e Lovaglio su Mps e Mediobanca? - Generali che denotano comunque mosse in cantiere che destano attenzioni, se non preoccupazioni, nel mondo bancario e politico. startmag.it
Mps, si scalda la partita su futuro Lovaglio e destino Mediobanca-Generali - (askanews) – Si riaccende l’attenzione sul risiko bancario con focus sull’asse Mps- msn.com
Mps, scontro tra Lovaglio e Caltagirone sul futuro di Mediobanca Una nota smorza i toni, ma è giallo a Siena ift.tt/1rwUR6z x.com
I titoli della galassia Mps-Mediobanca-Generali viaggiano in rosso, venerdì, dopo le indiscrezioni su uno scontro ai vertici della banca senese fra l’ad Lovaglio e il socio forte Caltagirone. Al centro, il pacchetto del 13% di Generali in portafoglio a Piazzetta Cuc - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.