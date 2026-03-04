Mps il Comitato nomine esclude l’Ad Lovaglio dalla lista del Cda

Il Comitato nomine di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deciso di non includere l’amministratore delegato Luigi Lovaglio nella lista dei candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che sarà sottoposta all’assemblea del 15 aprile. La decisione è stata comunicata oggi, mentre si attende l’esito delle votazioni e la composizione definitiva del nuovo consiglio.

Colpo di scena a Banca Monte dei Paschi di Siena. L'amministratore delegato, Luigi Lovaglio, non compare tra i nomi che il Comitato nomine del Monte proporrà al Cda odierno della banca, per il rinnovo del consiglio in programma con l'assemblea del 15 aprile. Lo confermano fonti finanziarie dopo alcune anticipazioni di stampa. Oggi il Cda di Mps varerà la lista di 20 nomi che dovrà essere approvata con almeno 10 voti su 14. Tra i nominativi indicati lo scorso 20 febbraio nel "listone" comparivano i nomi di Corrado Passera, ex Ceo di Intesa e Poste, di Fabrizio Palermo, AD di Acea ed ex di Cdp, e di Carlo Vivaldi, ex manager di UniCredit.