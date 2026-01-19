Mareggiate in arrivo scatta l' emergenza | la Regione semplifica le autorizzazioni per proteggere coste e spiagge

La Regione Siciliana ha adottato procedure semplificate per le autorizzazioni relative a interventi di protezione delle coste e delle spiagge, in risposta alle mareggiate previste nei prossimi giorni dalla Protezione civile. Questa misura mira a garantire interventi rapidi ed efficaci per tutelare il patrimonio costiero dell’isola, riducendo i tempi burocratici necessari per interventi di emergenza e salvaguardare le aree più a rischio.

Un iter veloce e semplificato per le autorizzazioni all'esecuzione di opere a tutela di spiagge e coste siciliane messe a rischio dagli effetti delle mareggiate previste in questi giorni dalla Protezione civile. Lo ha disposto l'assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino

Mareggiate in arrivo, Savarino accelera le autorizzazioni per proteggere le coste

Erosione, 200mila euro per proteggere le spiagge di Tarquinia

Il Comune di Tarquinia ha ricevuto un finanziamento di 200mila euro dalla Regione Lazio per interventi di tutela delle spiagge pubbliche colpite dall’erosione costiera. Questa iniziativa mira a preservare il patrimonio naturale e garantire la fruibilità delle aree balneari, intervenendo in modo mirato e sostenibile per contrastare i fenomeni erosivi lungo la costa.

