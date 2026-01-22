Scatta il sequestro per un centro demolizioni senza autorizzazioni

I carabinieri del Nucleo forestale di Sezze hanno sequestrato un centro di demolizioni di veicoli operante senza le necessarie autorizzazioni. L’attività ispettiva ha evidenziato l’assenza di titoli autorizzativi, rendendo illegale l’operato del sito. Questa operazione evidenzia l’importanza del rispetto delle normative ambientali e di sicurezza nel settore delle demolizioni.

Un centro di demolizione di veicoli realizzato senza titoli autorizzativi. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo forestale di Sezze nel corso di un'attività ispettiva. I militari hanno accertato la presenza di rifiuti pericolosi e non, tra cui parti di auto smontate, fusti di oli esausti.🔗 Leggi su Latinatoday.it Scatta il sequestro per un centro demolizioni non autorizzatoI carabinieri del Nucleo forestale di Sezze hanno sequestrato un centro di demolizioni veicoli operante senza le necessarie autorizzazioni. Festa per ragazzini senza autorizzazioni: 290 presenti a fronte di una capienza di 78: scatta il blitzAlezio, 290 giovani presenti in una festa non autorizzata e oltre la capienza consentita di 78 persone. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Casalnuovo, ancora frodi sull’iva con fatture false: scatta il sequestro per Napolitano Store; Alberi abbattuti per creare un cantiere abusivo: scatta il sequestro a Ostuni; Salerno, maxi-stangata sull’autotrasporto: sequestro da 14 milioni per frode sui bonus edilizi; Sanzioni Ue: nave con materiale ferroso proveniente dalla Russia, scatta il sequestro. Una tonnellata e mezza di carne scaduta: scatta il sequestro dei Nas, chiusa una macelleriaParma, i militari dell'Arma hanno sequestrato circa 1.450 chili di prodotti per un valore commerciale complessivo stimato in 27mila euro. Questa merce era anche priva di qualsiasi indicazione utile al ... ilrestodelcarlino.it Officina nei guai per rifiuti pericolosi, scatta il sequestroSAN MARCELLINO – I carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Forestale di Marcianise, hanno scoperto una gestione illecita di rifiuti speciali all’interno di un’officina. Il blitz ... casertace.net Discariche abusive, garage e officina “fuorilegge”: scatta il maxi sequestro a Casoria https://nap.li/ZicK - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.