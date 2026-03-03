Studente morto suicida a 14 anni quattro compagni di classe indagati per stalking

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita, e quattro suoi compagni di classe sono stati iscritti nel registro degli indagati per stalking. La notizia è stata resa nota dalla Procura per i Minorenni di Roma, che ha avviato le indagini. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle circostanze o sui ruoli specifici dei giovani coinvolti.

La Procura per i Minorenni di Roma ha iscritto nel registro degli indagati quattro compagni di classe di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano (in provincia di Latina) che si è tolto la vita l'11 settembre 2025 nella sua cameretta, poche ore prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.