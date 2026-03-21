Il Comitato dei genitori, con oltre 3.000 firme raccolte, ha deciso di presentare un ricorso al Tar contro il piano di dimensionamento scolastico proposto dal Comune. La mobilitazione nasce dall’opposizione dei genitori ai criteri adottati e si concretizza in un’azione legale, passando così dalle petizioni alle azioni giudiziarie per difendere i diritti degli studenti.

Il Comitato dei genitori, forte di oltre 3mila firme raccolte, passa dalle parole ai fatti per tutelare il diritto all’istruzione dei propri figli e contestare i criteri del dimensionamento scolastico. Ieri mattina è stato depositato, tramite l’avvocato Alessio Tomassucci, un intervento legale (ad adiuvandum) al Tar dell’Umbria (che si riunisce per il caso in camera di consiglio il 24 marzo prossimo). L’obiettivo è sostenere il ricorso già presentato dal Comune contro il provvedimento di taglio considerato "ingiusto, arbitrario e privo di una reale logica educativa". Le famiglie degli alunni dei due circoli didattici e della scuola Alighieri-Pascoli non intendono restare spettatrici passive di decisioni calate dall’alto, ma rivendicano il ruolo di cittadini attivi che hanno analizzato documenti e decreti con estrema cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “No“ al dimensionamento. Sostenuto dai genitori il ricorso al Tar del Comune

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