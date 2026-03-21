Nicholas Brendon Xander nella serie Buffy è morto a 54 anni

L’attore Nicholas Brendon, noto per aver interpretato Xander nella serie Buffy, è morto a 54 anni. La famiglia ha annunciato tramite un post su Instagram che l’attore è deceduto nel sonno venerdì 20 marzo 2026. La notizia è stata condivisa pubblicamente senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

La famiglia, con un post su Instagram, ha confermato online che l'attore ha perso la vita nel sonno nella giornata di venerdì 20 marzo 2026. Nicholas Brendon, indimenticabile interprete di Xander in Buffy - L'ammazzavampiri, è morto all'età di 54 anni nella giornata di venerdì 20 marzo 2026. La conferma è stata data dalla famiglia con un breve comunicato condiviso su Instagram. L'annuncio della morte di Brendon In un post sulla pagina ufficiale di Nicholas Brendon è stato scritto: "Ci si spezza il cuore nel condividere la notizia della morte di nostro fratello e figlio, Nicholas Brendon; è morto nel sonno per cause naturali". La famiglia ha quindi proseguito sottolineando: "La maggior parte delle persone conoscono Nicky per il suo lavoro come attore, e per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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