Europa disunita sull’Iran | no Sanchez Macron armato Starmer nicchia

L’Europa mostra divisioni sulla questione iraniana con alcuni paesi che si oppongono a una linea dura e altri che invece adottano posizioni più ferme. Oggi a Parigi, Roma e Atene si sono tenuti incontri per coordinare aiuti a Cipro. Nel frattempo, il leader del Partito laburista britannico ha annunciato l’invio di quattro caccia in Qatar.

La posizione dei Paesi europei. Colloqui oggi tra Parigi, Roma e Atene per mandare aiuti a Cipro. Starmer ha annunciato l’invio di altri quattro caccia britannici in Qatar. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Europa disunita sull’Iran: no Sanchez, Macron armato, Starmer nicchia Leggi anche: Merz,Macron,Starmer:condanna morti Iran Merz, Meloni e Sanchez contro Macron: l’Europa che non vuole fermarsi sul MercosurFriedrich Merz e Pedro Sanchez a gran voce, Giorgia Meloni in scia: c’è un’Europa che non vede come un problema il rinvio alla Corte di Giustizia... Europa disunita sull’Iran: no Sanchez, Macron armato, Starmer nicchia