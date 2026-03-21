I giornalisti stranieri trovano difficile comprendere perché Delmastro non si sia ancora dimesso, secondo quanto riferiscono i rappresentanti nerazzurri a Travaglio e Oliva. La vicenda ha suscitato sorpresa oltre confine, mentre i media internazionali si chiedono il motivo di questa permanenza. La questione viene descritta come incomprensibile dagli osservatori esteri, che osservano la situazione senza interpretazioni aggiuntive.

“Come siamo messi all’estero? I giornalisti stranieri non capiscono la storia di Delmastro. Per loro è incredibile. A loro basterebbe la sua dichiarazione del primo giorno, quella strepitosa e spocchiosa in cui si dice ‘simbolo dell’antimafia’, e la foto che la smentisce dopo poche ore, per le dimissioni“. Lo ha raccontato il giornalista Alberto Nerazzini, autore dello scoop su Delmastro, durante la serata conclusiva del La settimana del No organizzata dal Fatto Quotidiano. Intervistato dal direttore Marco Travaglio e dalla vicedirettrice Maddalena Oliva, il cronista ha spiegato come è nata l’inchiesta pubblicata dal Fatto e ha messo a... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nerazzini a Travaglio e Oliva: “All’estero non capiscono perché Delmastro non si sia ancora dimesso, per i giornalisti stranieri è incredibile”

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