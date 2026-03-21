Caso Delmastro l’autore dello scoop Nerazzini | Meloni evoca manine e complotti? Linguaggio scomposto è giornalismo

Da ilfattoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito del caso Delmastro, il giornalista Nerazzini commenta le affermazioni di Giorgia Meloni, che ha parlato di un complotto contro il Sì. Meloni ha anche fatto riferimento a “manine” in relazione alla vicenda. Nerazzini, invece, definisce il suo linguaggio come scomposto e sottolinea che le dichiarazioni sono semplicemente esempi di giornalismo.

“Giorgia Meloni evoca un complotto contro il Sì sul caso Delmastro? Altro che manina, qui è solo giornalismo. Quello della premier è un linguaggio scomposto. E soprattutto è contraddittoria. Quello che mi spaventa è che si passa dal minimizzare, dal fare la parte della mamma incazzata perché il figlio ha fatto la marachella, a un linguaggio che ricorda altre vicende e tempi. Non c’è nessuna manina: le uniche manine sono quelle che firmano quell’atto a Biella, in uno studio, piano ammezzato, dove ci sono quattro leader di Fratelli d’Italia del Piemonte, una impiegata legata a un importante avvocato, che si occupano di affari importanti. E poi c’è una ragazzina di 18 anni arrivata da Roma, che non era mai stata a Biella e sicuramente non è mai più tornata a Biella”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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