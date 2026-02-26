Gravidanze difficili e parto in anonimato | all' ospedale Di Venere quattro ' stanze protette' per accogliere le pazienti

All'ospedale Di Venere sono state create quattro stanze protette, situate in aree separate dalla degenza comune, pensate per le donne che affrontano situazioni particolari legate alla gravidanza. Questi spazi offrono un luogo sicuro per chi decide di interrompere la gravidanza dopo i 90 giorni, in presenza di gravi problemi fetali, lutti perinatali o per motivi di anonimato.

