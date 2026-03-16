Un incendio si è sviluppato nel reparto di terapia intensiva dello Scb Medical College and Hospital, un ospedale pubblico nello stato dell’Odisha, in India. L’incendio ha causato la morte di almeno dieci pazienti che si trovavano in cura nella sezione interessata. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

Almeno dieci pazienti sono morti a causa di un incendio scoppiato in un reparto di terapia intensiva dello Scb Medical College and Hospital, struttura universitaria gestita dal governo nello stato dell’ Odisha, in India. A riferirlo è stato Mohan Charan Majhi, capo del governo dello stato indiano, citato da diversi media locali, tra cui l’agenzia di stampa Pti. Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità, durante le operazioni di soccorso sono rimasti feriti anche 11 membri del personale sanitario, che hanno riportato ustioni mentre cercavano di mettere in salvo i pazienti e contenere le fiamme. Le cause dell’ incendio non sono ancora state chiarite e sono in corso indagini per accertare la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incendio in un ospedale in India: almeno dieci pazienti morti in terapia intensiva

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