Alta tensione in casa Roma accesa discussione tra Gasperini e Massara davanti a Ranieri | cosa è successo

6 gen 2026

A Trigoria si registra un confronto acceso tra Gasperini e Massara di fronte a Ranieri, in un contesto di crescente tensione dopo la recente sconfitta contro l’Atalanta. La situazione evidenzia le difficoltà del mercato e le sfide interne alla Roma, mentre lo staff tecnico e dirigenziale affrontano momenti di confronto interno. Ecco cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa discussione.

Il mercato che non decolla accende la tensione a Trigoria: dopo la sconfitta con l’Atalanta, confronto diretto tra Gasperini e Massara davanti a Ranieri. Divergenze su tempi e strategie, con la Roma chiamata a scegliere in fretta per non compromettere la corsa Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

