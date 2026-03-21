Nella classifica FIMI Fulminacci è secondo dietro Tony Effe ma Marracash domina con 333 settimane

Da fanpage.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fulminacci si trova al secondo posto nella classifica FIMI degli album, dietro Tony Effe che mantiene la posizione numero uno. Marracash, invece, continua a dominare la classifica con 333 settimane di permanenza. Tony Effe ha impedito a Fulminacci di raggiungere il primo posto, mentre i singoli di Sanremo 2026 sono in vetta grazie a Samurai Jay. In top 10 sono presenti anche Olly, Geolier e Nigiotti.

Tony Effe blocca Fulminacci al n.1 FIMI album. Sanremo 2026 domina i singoli con Samurai Jay. In top 10 anche Olly, Geolier e Nigiotti, mentre Marracash domina da 333 settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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