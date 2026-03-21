Nella classifica FIMI Fulminacci è secondo dietro Tony Effe ma Marracash domina con 333 settimane

Fulminacci si trova al secondo posto nella classifica FIMI degli album, dietro Tony Effe che mantiene la posizione numero uno. Marracash, invece, continua a dominare la classifica con 333 settimane di permanenza. Tony Effe ha impedito a Fulminacci di raggiungere il primo posto, mentre i singoli di Sanremo 2026 sono in vetta grazie a Samurai Jay. In top 10 sono presenti anche Olly, Geolier e Nigiotti.

Tony Effe blocca Fulminacci al n.1 FIMI album. Sanremo 2026 domina i singoli con Samurai Jay. In top 10 anche Olly, Geolier e Nigiotti, mentre Marracash domina da 333 settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato” e al 4° nella classifica generale “Album & compilation”“Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo, debutta direttamente, nella classifica FIMI al 2° posto nella Classifica Album Fisici e il 4° posto... Musica, Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato”“Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo, debutta direttamente, nella classifica FIMI al 2° posto nella Classifica Album Fisici e il 4° posto... Tutti gli aggiornamenti su Tony Effe Temi più discussi: Classifiche FIMI settimana 12/2026: Tony Effe & Side Baby in vetta, Fulminacci debutta al secondo posto; Tony Effe & Side Baby con Crack Musica II debuttano al comando della Classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia; Classifica FIMI dal 13 al 19 marzo 2026, Fulminacci debutta alla #2 degli album con Calcinacci; FIMI, le classifiche della settimana #12 2026. Classifica album, Tony Effe e Side Baby entrano direttamente al primo posto con Crack Musica IICambia completamente il podio della Classifica Album elaborata da Fimi e NIQ sui dati ... msn.com TONY EFFE & SIDE BABY #1 negli album e fisici, SAMURAI JAY sempre primi tra i singoliDebutto alla numero uno nella classifica album italiana per il mixtape CRACK MUSICA II di TONY EFFE & SIDE BABY. newsic.it Festa del papà, da Stefano De Martino a Tony Effe e Alvaro Morata: tutte le dediche ai padri vip, tra ricordi e tanto amore facebook