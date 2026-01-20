Musica Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album Predestinato

Tony Colombo debutta al secondo posto nella classifica FIMI con il suo nuovo album, “Predestinato”. L’album si distingue per la sua presenza significativa nelle classifiche di settore, posizionandosi anche al quarto posto nella classifica generale di album e compilation. Con questa uscita, Colombo conferma la sua presenza stabile nel panorama musicale italiano, raggiungendo oltre due milioni di ascolti e consolidando il suo successo tra pubblico e critica.

“Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo, debutta direttamente, nella classifica FIMI al 2° posto nella Classifica Album Fisici e il 4° posto nella Classifica Generale Album & Compilation raggiungendo oltre 2.8 milioni di streaming su Spotify, e posizionando 3 brani in tendenza su YouTube: “ Nel bene e nel male ”, “ T’amo pure si nun staje cu mme ”, “ Tu nun ce staje ”; affermandosi come uno dei progetti discografici più rilevanti del momento. Un risultato significativo che certifica il forte riscontro del pubblico e la solidità di un lavoro che unisce identità artistica, coerenza narrativa e una scrittura intensa.🔗 Leggi su Ildenaro.it Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato” e al 4° nella classifica generale “Album & compilation”Tony Colombo raggiunge il secondo posto nella classifica FIMI con il suo nuovo album, “Predestinato”, e si posiziona al quarto nella classifica generale “Album & Compilation”. Tony Colombo presenta il nuovo album “Predestinato”: firma copie al teatro ZappalàIl 12 gennaio, alle ore 20, Tony Colombo sarà al teatro Zappalà di Palermo per presentare e firmare le copie del suo nuovo album, “Predestinato”, disponibile dal 9 gennaio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Il giallo del concerto di Tony Colombo: prevendite sospese e stop del Palacongressi - AgrigentoNotizie; Tony Colombo: arriva il nuovo album; Tony Colombo lancia il nuovo album dal titolo predestinato; Altafonte Italia: il bilancio del 2025 e l’ingresso di Tony Colombo nel roster. Tony Colombo al secondo posto della classifica Fimi con l’album Predestinato - Predestinato, il nuovo album di Tony Colombo, debutta direttamente, nella classifica FIMI al 2° posto nella Classifica Album Fisici e il 4° posto nella Classifica Generale Album & Compilation raggiu ... ilfattovesuviano.it Tony Colombo lancia il nuovo album dal titolo predestinato - È stato pubblicato lo scorso 9 gennaio Predestinato, il nuovo album di Tony Colombo disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche come prodotto fisico sotto esclusiva licenza Altafonte Italia ... napolitoday.it Tony Colombo - Se Devo Tradirti Lo Faccio Con Te (Visual Video 2025) Venerdì 16 gennaio 2026 il mondo della musica italiana ha perso Tony Dallara, icona degli anni ’60, all’età di 89 anni. La figlia di Dallara ha raccontato i dettagli delle ultime settimane di vita del padre: «Si era rotto il femore, si era operato e stava recuperando facebook Il mondo della musica piange Tony Dallara x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.