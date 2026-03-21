Nella boutique della carne Quella macelleria è un altro Pianeta Sembra di stare a Masterchef

Da ilrestodelcarlino.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella boutique della carne, una macelleria si distingue per l’atmosfera particolare, che richiama ambienti di cucina televisiva come Masterchef. La presenza di una mucca a grandezza naturale posta davanti alle vetrine è immediatamente visibile e caratteristica. La mucca è stata acquistata alcuni anni fa e rimane uno degli elementi più evidenti di questo negozio.

La riconosci subito dalla mucca a grandezza naturale piazzata davanti alle vetrine. "L’abbiamo comprata anni fa. Era su un tir carico di mucche arrivato dalla Slovenia. E’ diventata la nostra mascotte, ma presto andrà in pensione. Ma avrà un erede, e posso solo dire che sarà fluo". Luca Bartolucci non colleziona bovini in vetroresina. Luca è il modello 4.0 del macellaio. Dimenticatevi l’originale corpulento, con il grembiule macchiato di sangue che taglia e affetta. Luca ha 33 anni, gli ultimi 15 passati dietro al banco di Pianeta Carne, il negozio di famiglia che gestisce con il padre Amedeo e che per tutti è la ‘gioielleria della fettina’, l’evoluzione delle vecchia macelleria in boutique, un punto di ascolto dove chi capita ha l’impressione di vivere una puntata di Masterchef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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