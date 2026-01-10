Blitz dei Nas nella macelleria sequestrata carne in cattivo stato di conservazione

Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl, hanno effettuato un controllo presso una macelleria nel comune di Riardo. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati quantitativi di carne in cattivo stato di conservazione, in attesa delle verifiche di competenza. L’intervento mira a garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare e a tutelare la salute dei consumatori.

Scatta il sequestro penale in una macelleria del comune di Riardo a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl di Caserta. Durante l’ispezione, gli operatori avrebbero rinvenuto una ingente quantità di carne. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

