Blitz dei Nas nella macelleria sequestrata carne in cattivo stato di conservazione
Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl, hanno effettuato un controllo presso una macelleria nel comune di Riardo. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati quantitativi di carne in cattivo stato di conservazione, in attesa delle verifiche di competenza. L’intervento mira a garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare e a tutelare la salute dei consumatori.
Scatta il sequestro penale in una macelleria del comune di Riardo a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl di Caserta. Durante l’ispezione, gli operatori avrebbero rinvenuto una ingente quantità di carne. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Droga tra la carne in una macelleria di Bressanvido, blitz della polizia: doppio arresto
Leggi anche: Lavoratori in nero e cibo in cattivo stato di conservazione, scatta la chiusura per un bar di Trabia
Blitz dei Nas nella macelleria, sequestrata carne in cattivo stato di conservazione - Scatta il sequestro penale in una macelleria del comune di Riardo a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Caserta, con il supporto dei tecnici del Servizio Veterinario dell’Asl ... casertanews.it
Nas, blitz durante le festività. Sequestrati panettoni e giochi. Surgelati scaduti in un ristorante - Controlli ad ampio raggio in varie attività della provincia: in un supermercato gnocco fritto ’fuorilegge’. msn.com
Dopo il blitz in Venezuela, Trump dichiara di volere la Groenlandia: "Ci serve per motivi di sicurezza nazionale". Ne parliamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti Federico Leoni - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.