Capaccio | sequestrata maxi discarica abusiva di 12 mila metri quadrati

A Capaccio, nella zona di Foce Sele, è stata scoperta una maxi discarica abusiva di circa 12.000 metri quadrati. Le autorità hanno proceduto al sequestro dell’area e hanno denunciato alcune persone per smaltimento illecito di rifiuti e liquami che sono stati trovati nel fiume Sele. L’intervento ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato alla scoperta di attività illecite di gestione dei rifiuti.

Capaccio: scoperta discarica abusiva di 12.000 mq a Foce Sele. Sequestri e denunce per smaltimento illecito di rifiuti e liquami nel fiume Sele. Capaccio Paestum finisce al centro di un'importante operazione di tutela del territorio, condotta dalla Polizia Municipale in località Foce Sele. Gli agenti hanno individuato e posto sotto sequestro un'area vastissima, circa 1,2 ettari, precedentemente occupata da un'azienda zootecnica ormai inattiva, che era stata trasformata in un vero e proprio deposito illegale di scarti. L'intervento ha permesso di interrompere un'attività di sversamento che minacciava seriamente l'equilibrio ecologico di una delle zone più delicate della provincia di Salerno.