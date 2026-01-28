La polizia di Stato ha arrestato due uomini di 26 e 37 anni, sospettati di favorire l’immigrazione clandestina e di aver sequestrato migranti nei campi libici. Si cercano ancora un terzo complice. Le indagini continuano per far luce su torture e abusi nei centri di detenzione in Libia.

Arrestati dalla polizia di Stato due stranieri di 26 e 37 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina transnazionale sulla rotta del Mediterraneo centrale e sequestro di migranti a scopo di estorsione presso campi di detenzione libici. Uno di loro è ritenuto responsabile anche di minacce e torture. Sono stati individuati a Imperia e Milano dai poliziotti del Servizio centrale operativo di Roma, della Sisco di Palermo, nonché delle Squadre mobili di Agrigento e Palermo, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo che hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Le torture nei campi libici e lo sbarco a Lampedusa: arrestati due scafisti carcerieri. Si cerca un terzo complice

Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno arrestato due uomini provenienti dalla provincia di Foggia, dopo lunghe ore di ricerche tra le zone di Toscana e Umbria.

Le torture nei campi libici e lo sbarco a Lampedusa: arrestati due scafisti carcerieri. Si cerca un terzo compliceSono accusati di gravi violenze e torture, oltre che di estorsione di denaro chiesto alle famiglie per velocizzare le traversate verso il territorio italiano ... gazzettadelsud.it

Torture e stupri nei campi libici: parlano le vittime di AlmasriLa stupravano ogni notte, all’interno della prigione di Mitiga, in Libia. Lo facevano a turno: prima lui, il generale Almasri e poi tutti gli altri suoi uomini. Oggi Mariam (nome di fantasia per ... avvenire.it

Dall’imbarcazione partita da Sfax durante il ciclone Harry c’è un solo sopravvissuto, recuperato in mare stremato. Altre otto barche risultano ancora disperse lungo la rotta per Lampedusa, con circa 380 persone a bordo, tra cui donne e bambini, mentre il mare - facebook.com facebook