Le torture nei campi libici e lo sbarco a Lampedusa | arrestati due scafisti carcerieri Si cerca un terzo complice

La polizia di Stato ha arrestato due uomini di 26 e 37 anni, sospettati di favorire l’immigrazione clandestina e di aver sequestrato migranti nei campi libici. Si cercano ancora un terzo complice. Le indagini continuano per far luce su torture e abusi nei centri di detenzione in Libia.

Arrestati dalla polizia di Stato due stranieri di 26 e 37 anni per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina transnazionale sulla rotta del Mediterraneo centrale e sequestro di migranti a scopo di estorsione presso campi di detenzione libici. Uno di loro è ritenuto responsabile anche di minacce e torture. Sono stati individuati a Imperia e Milano dai poliziotti del Servizio centrale operativo di Roma, della Sisco di Palermo, nonché delle Squadre mobili di Agrigento e Palermo, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo che hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal gip. 🔗 Leggi su Feedpress.me

le torture nei campiLe torture nei campi libici e lo sbarco a Lampedusa: arrestati due scafisti carcerieri. Si cerca un terzo compliceSono accusati di gravi violenze e torture, oltre che di estorsione di denaro chiesto alle famiglie per velocizzare le traversate verso il territorio italiano ... gazzettadelsud.it

Torture e stupri nei campi libici: parlano le vittime di AlmasriLa stupravano ogni notte, all’interno della prigione di Mitiga, in Libia. Lo facevano a turno: prima lui, il generale Almasri e poi tutti gli altri suoi uomini. Oggi Mariam (nome di fantasia per ... avvenire.it

