Trump e i piani per occupare l’isola di Kharg pressing su Iran per ottenere la riapertura di Hormuz

Il governo statunitense sta valutando piani per occupare l’isola di Kharg, situata nel Golfo Persico, come strategia di pressione sull’Iran. L’obiettivo dichiarato è ottenere la riapertura dello Stretto di Hormuz, una via di navigazione cruciale per il traffico marittimo globale. Le proposte sono al momento allo studio e non sono ancora state messe in atto.

(Adnkronos) – Trump e il governo statunitense stanno considerando piani per occupare o bloccare l'isola di Kharg per fare pressioni sull'Iran e far riaprire così lo Stretto di Hormuz. A rivelarlo è Axios, che cita quattro fonti, aggiungendo che un'operazione per prendere il controllo dell'isola a 15 miglia dalle coste iraniane, da dove passano il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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