Trump e i piani per occupare l’isola di Kharg pressing su Iran per ottenere la riapertura di Hormuz

Da periodicodaily.com 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo statunitense sta valutando piani per occupare l’isola di Kharg, situata nel Golfo Persico, come strategia di pressione sull’Iran. L’obiettivo dichiarato è ottenere la riapertura dello Stretto di Hormuz, una via di navigazione cruciale per il traffico marittimo globale. Le proposte sono al momento allo studio e non sono ancora state messe in atto.

(Adnkronos) – Trump e il governo statunitense stanno considerando piani per occupare o bloccare l'isola di Kharg per fare pressioni sull'Iran e far riaprire così lo Stretto di Hormuz. A rivelarlo è Axios, che cita quattro fonti, aggiungendo che un'operazione per prendere il controllo dell'isola a 15 miglia dalle coste iraniane, da dove passano il. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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