nba toronto sbanca okc ko anche gli spurs ad est bene pistons e heat

Nella notte NBA, Toronto ha conquistato una vittoria importante contro Oklahoma City, che ha subito la sua seconda sconfitta casalinga consecutiva. La partita si è giocata in un contesto caratterizzato da rinvii per maltempo e assenze significative tra le fila dei Thunder. Sul fronte Est, vittorie per Detroit Pistons e Miami Heat, mentre gli Spurs sono stati battuti. L’attenzione resta alta sulle dinamiche delle squadre e sui risultati delle sfide in programma.

Oklahoma City (Stati Uniti), 26 gennaio 2026 – In una nottata segnata dai rinvii per maltempo delle gare tra Memphis Grizzlies e Denver Nuggets e tra Milwaukee Bucks e Dallas Mavericks, per la prima volta in stagione, gli Oklahoma City Thunder si sono trovati a fare i conti con la seconda sconfitta casalinga di fila: dopo il ko dai contorni clamorosi rimediato pochi giorni fa contro gli Indiana Pacers, i campioni NBA in carica – orfani di Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Ajay Mitchell e costretti a gara in corso a rinunciare a Cason Wallace – sono infatti di nuovo caduti perdendo 103-101 contro i Toronto Raptors. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

NBA, i risultati nella notte: Phoenix sgambetta OKC. Vincono i Pistons e gli Heat, ma Fontecchio gioca solo 1 minutoNella notte si sono disputate le partite NBA, con Phoenix che ha battuto Oklahoma City 108-105.

