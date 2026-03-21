Detroit piega i Warriors e centra i playoff Houston ferma a 11 la striscia di Atlanta

Detroit ha conquistato la qualificazione ai playoff battendo i Warriors, diventando la prima squadra a Est a raggiungere l’obiettivo. Nelle altre partite, i Celtics hanno ottenuto una vittoria, mentre Houston ha interrotto a 11 la serie di vittorie di Atlanta. La serata ha visto diverse squadre qualificarsi o fermarsi, con risultati che modificano la classifica generale.

Battendo i Warriors, Detroit è la prima a Est a centrare la postseason. Vincono anche Celtics, Knicks e Nuggets. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Detroit piega i Warriors e centra i playoff. Houston ferma a 11 la striscia di Atlanta Articoli correlati NBA, Detroit piega Oklahoma: vincono anche Denver, Milwaukee, Houston, San Antonio e Golden StateNotte ricca di partite tra mercoledì e giovedì nel campionato NBA: i Pistons superano i Thunder, i Nuggets dominano Boston, successo allo scadere per... Leggi anche: Brown trascina i Celtics: Suns battuti. Decimo successo di fila per Atlanta, Doncic sbanca Houston Una raccolta di contenuti su Detroit piega Discussioni sull' argomento Detroit piega i Warriors e centra i playoff. Houston ferma a 11 la striscia di Atlanta; Oklahoma City, sono otto di fila! New York affonda Golden State. Cade a sorpresa Detroit. Gigantesco Kawhi: 55 punti, i Clippers travolgono Detroit. Rimonta Toronto contro i WarriorsIn una serata in cui i Thunder e i Lakers tornano a vincere, Golden State viene rimontata e travolta nel supplementare da Toronto, e Brown scrive un record nonostante la sconfitta dei Celtics a ... gazzetta.it Detroit al tappeto con i Warriors, Boston stoppa i LakersNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Detroit al tappeto nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Di fronte agli oltre 18mila spettatori del Chase Center di San Francisco, i Nuggets si ... notizie.tiscali.it SARANNO MAZZATE PER LA JUVENTUS PRENDE LA PIEGA CHE VOGLIO GIOVANI o NON GIOVANI CALCIATORI! PINANDATO BASTA CHIACCHIERE VOGLIO ONA SQUADRA J CHE PERMETTE DI VINCERE SUBITO IN PRIMIS VOGLIO LO SC facebook