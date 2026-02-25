Nautica | allo Yacht Club de Monaco la prima edizione della Yachting Student Fair

Lo Yacht Club de Monaco lancia la prima edizione della Yachting Student Fair, una fiera sul mondo della nautica dedicata agli studenti. Il 21 marzo, lo YCM ospita un’intera giornata di incontri per scoprire le opportunità di carriera nel settore nautico e marittimo, in linea con l’iniziativa collettiva ‘ Monaco, Capital of Advanced Yachting ‘. Aperta dalle 10:00 alle 17:00 a studenti delle scuole medie, studenti del liceo, studenti di istruzione superiore e laureati, la fiera offre un’esperienza pratica su professioni spesso poco conosciute che combinano passione, competenza tecnica e opportunità internazionali. In breve, i giovani e i loro genitori avranno la possibilità di porre domande e iniziare a affinare le proprie scelte professionali. Oltre a saperne di più sui corsi disponibili, i partecipanti possono confrontare le proprie aspirazioni con la realtà delle diverse professioni e entrare in contatto diretto con professionisti del settore, aprendo le porte a tirocini, apprendistati e opportunità di tirocinio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

