laurea nello stesso giorno per le sorelle francesca e cristina

Urbisaglia, 26 febbraio 2026 – Festa in casa Cicarilli. Le sorelle Francesca e Cristina, originarie di Urbisaglia, si sono laureate lo stesso giorno (il 18 febbraio) alla magistrale del corso di Psicologia Clinica all’università di Urbino. La 25enne Cristina ha svolto una tesi sulla dipendenza affettiva dal titolo “La dipendenza affettiva in psicoterapia: criticità diagnostiche e potenzialità della Terapia Metacognitiva Interpersonale”. Mentre la 31enne Francesca ha discusso la tesi “Screening online delle abilità metafonologiche e della memoria fonologica: criteri linguistici, progettazione e studio pilota”; lei è laureata anche in Logopedia (nel 2017 all’università di Perugia) ma la passione per la Psicologia l’ha spinta a intraprendere un nuovo percorso quando la sorella minore le ha detto di voler scegliere questa facoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

