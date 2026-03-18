Maledizione Italia | nello stesso giorno Gattuso perde Zaccagni e probabilmente Tonali

Nello stesso giorno, l’Italia perde Zaccagni e si teme anche l’assenza di Tonali, mentre Gattuso si prepara a affrontare la partita di spareggio contro l’Irlanda del Nord, a soli otto giorni dal match decisivo per la qualificazione ai Mondiali. La squadra si trova a dover gestire due assenze importanti prima di un appuntamento cruciale.

Si torna a respirare pessimismo in vista dello spareggio mondiale del 26 marzo contro l'Irlanda del Nord. Il pessimismo in genere porta bene, altrimenti amen e niente Mondiali Dc Milano 20032025 - Nations League Italia-Germania foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: esultanza gol Sandro Tonali Non gira affatto bene per la Nazionale a otto giorni da Italia-Irlanda del Nord prima partita dello spareggio per andare ai Mondiali. Si giocherà giovedì prossimo 26 marzo. E oggi Gattuso ha perso Zaccagni per una lesione muscolare alla coscia e molto probabilmente anche Tonali uscito per un infortunio all’inguine nel corso della ripresa di Barcellona-Newcastle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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