narcotraffico a palermo nuove rotte e depositi nascosti

A Palermo il traffico di droga si svolge attraverso rotte segrete e depositi nascosti, con corrieri che cambiano continuamente percorso. La città si conferma come un punto strategico nel Mediterraneo per il narcotraffico. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato alla scoperta di diversi depositi clandestini e a intercettazioni di corrieri in transito. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Narcotraffico a Palermo: la città nascosta tra corrieri itineranti e depositi fantasma. Palermo continua a essere un crocevia del narcotraffico nel Mediterraneo. È un territorio in cui le rotte dei corrieri si intrecciano con le sacche di degrado urbano e con una criminalità che muta pelle, si frammenta e si ricompone. Le operazioni delle ultime ore, condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale, offrono uno spaccato prezioso di questo ecosistema sotterraneo. Ne emerge un mosaico fatto di auto modificate, depositi improvvisati, armi clandestine e una geografia criminale che si insinua nei quartieri popolari come nelle strutture abbandonate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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