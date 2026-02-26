Nuove rotte Ryanair da Forlì si torna a volare a Londra E con Palermo adesso c’è anche Cagliari

Forlì, 26 febbraio 2026 – Ottime notizie per il Ridolfi. La compagnia Ryanair, infatti, ha annunciato i nuovi voli da Forlì, Parma e Rimini, con un deciso potenziamento in nove nuove rotte. A Forlì, nello specifico, debuttano i collegamenti per Cagliari e Londra Stansted (non si volava pià da ormai 17 anni per la capitale britannica), senza dimenticare Palermo. De Pascale: “La regione non ha mai promesso miracoli ma.” L’impegno di Ryanair, nelle parole del ceo Eddie Wilson, segue la decisione della Regione di abolire l’addizionale municipale negli scali più piccoli, scelta proposta dal presidente Michele de Pascale e sostenuta dal governo.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

