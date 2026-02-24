Caso Epstein nuove rivelazioni | computer e documenti segreti nascosti per anni in depositi Usa

L’analisi dei documenti riservati e dei computer nascosti in depositi americani rivela che il finanziere Epstein ha cercato di nascondere prove cruciali. La causa di queste scoperte deriva dal ritrovamento di materiali segreti custoditi per anni, che potrebbero cambiare la comprensione del caso. Le nuove rivelazioni mostrano come alcune informazioni siano state occultate con cura e strategia. La vicenda prosegue con il mistero delle operazioni segrete legate ai file nascosti.

Mentre le conseguenze delle ultime tranche di documenti del Dipartimento di Giustizia Usa sugli Epstein Files continuano a scuotere l’Europa, emerge un capitolo inedito sulla strategia di occultamento del finanziere morto in carcere per un “apparente” suicidio nel 2019. Secondo un’inchiesta pubblicata dal Telegraph e ripresa dal New York Post, il finanziere-pedofilo aveva creato una rete parallela di unità di deposito sparse negli Stati Uniti per custodire materiale potenzialmente esplosivo, spostandolo con l’aiuto di investigatori privati ogni volta che le autorità si avvicinavano. I documenti finanziari ed email esaminati dal quotidiano britannico dimostrano che Epstein aveva affittato almeno sei box tra Florida, New York e altri Stati, a partire dal 2003 – quando frequentava ancora i circoli di Palm Beach insieme a Donald Trump – fino al giorno della sua morte nel 2019. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Documenti di Epstein rilasciati: nuove rivelazioni su reti di potere e contatti internazionaliSono stati pubblicati nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein.

Caso Epstein: nuovi documenti sembrano smentire la tesi del suicidio in carcere

