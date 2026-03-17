Incidente sulla Tangenziale di Napoli tamponamento a catena tra auto al Vomero | 2 km di code

Un incidente si è verificato sulla Tangenziale di Napoli al Vomero, coinvolgendo più auto in un tamponamento a catena. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso. La circolazione è rallentata, con due chilometri di coda in direzione Capodichino. Nessuna informazione sulla dinamica o sui feriti al momento.

Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli all'altezza del Vomero. Due chilometri di coda verso Capodichino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, auto si schianta e si ribalta: incidente nella notteIncidente sulla Tangenziale di Napoli: tamponamento a catena nella notte, ci sono feriti. Incidente spaventoso sulla tangenziale, più auto coinvolte. Tutto bloccato, code per kmVenerdì nero per la viabilità novarese a causa di un violento scontro che ha paralizzato una delle arterie principali della città. Aggiornamenti e notizie su Incidente sulla Tangenziale di Napoli... Temi più discussi: Napoli, incidente sulla Tangenziale: scontro auto-moto, ambulanza sul posto; Tangenziale, incidente stradale: un ferito; Grave incidente sulla tangenziale a Milano: furgone si schianta contro un palo. Arriva l'elisoccorso; Auto con donna e bambina a bordo contro guardrail: spavento sulla tangenziale. Incidente tra auto e moto sulla Tangenziale di Napoli: due feriti in ospedale, traffico intenso verso CapodichinoI conducenti di entrambi i veicoli sono stati portati in codice giallo in ospedale. L’incidente ha provocato traffico intenso tra il Vomero e Capodichino. Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fan ... fanpage.it Incidente sulla Tangenziale di Napoli: oltre 2 chilometri di coda all'uscita Agnano in direzione PozzuoliGrave incidente sulla Tangenziale di Napoli avvenuto questa mattina, 4 marzo, poco dopo le ore 9:30, quando, al chilometro 7 in direzione Pozzuoli, poco prima dell’uscita ... ilmattino.it Mi Manda Rai Tre. . PROTOTIPO DI AUTO ESPLOSA, COSA E’ ANDATO STORTO Il 23 giugno 2023 sulla tangenziale di Napoli è andata a fuoco un prototipo di auto ibrida. Una ricercatrice del CNR e un ingegnere in tirocinio avrebbero dovuto misurare le e - facebook.com facebook