Napoli-Parma annullato il gol di McTominay | cos’è successo al Maradona

Durante la partita tra Napoli e Parma, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A, il gol di McTominay è stato annullato nel primo tempo. L'arbitro ha interrotto l'azione e ha annullato la rete, suscitando attenzione tra tifosi e commentatori. La decisione ha influenzato l'andamento della gara, giocata allo stadio Maradona.

(Adnkronos) – Gol annullato al Napoli nel primo tempo della sfida con il Parma, valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, Scott McTominay aveva portato in vantaggio gli azzurri all'inizio del primo tempo, ma, dopo il richiamo del Var, la rete è stata annullata. Ma cos'è successo al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Napoli-Parma, gol annullato a McTominay: la spiegazione dell'arbitro Fabbri Leggi anche: Atletico Madrid-Inter, annullato e poi convalidato il gol di Alvarez. Cos’è successo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gol annullato e non solo: Bonny non dimentica Parma e lancia la sfida al Napoli; Pressing: La moviola di Napoli-Verona: mano di Hojlund, giusto annullare il gol Video; Serie A: vincono Inter, Atalanta e Udinese. Pareggia il Napoli. VIDEO; L’Inter vince 2-0 a Parma e allunga a +4 su Milan e Napoli: decidono i gol di Dimarco e Thuram. Napoli-Parma, annullato il gol di McTominay: cos'è successo al Maradona - Gol annullato al Napoli nel primo tempo della sfida con il Parma, valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A. adnkronos.com

Napoli-Parma, il risultato in diretta LIVE - Il Parma ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (3 vittorie, 1 pareggio), tanti successi esterni quanti nelle precedenti 43 (17 pareggi, 23 sconfitte); inoltre gli emiliani hanno ... sport.sky.it

Napoli-Parma: il Var castiga di nuovo Conte, gol annullato a McTominay, furia Maradona, Marelli chiarisce - Alta tensione al Maradona: il Napoli sblocca subito la gara col Parma con McTominay, ma Fabbri annulla dopo l'intervento del Var, ecco cosa è successo. sport.virgilio.it

Serie A, Napoli-Parma 0-0 dopo 45'. Alle 20:45 Inter-Lecce Recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, al "Maradona" azzurri impegnati a non staccarsi dalla vetta. I nerazzurri provano la fuga. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https:// facebook

#Napoli 1-0 #Parma : Scott McTominay! #NapoliParma #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.