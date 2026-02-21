Napoli tutti pazzi per Vergara | parole al miele per l’azzurro!
A Napoli, Antonio Vergara sta conquistando il cuore dei tifosi con parole di ammirazione. La sua prestazione sul campo ha attirato l’attenzione, portando l’entusiasmo tra i supporter. La passione dei fan si è accesa, soprattutto dopo una recente partita decisiva. Vergara, con il suo impegno, sta diventando un punto di riferimento per la squadra. I tifosi non nascondono il loro entusiasmo e continuano a seguirlo con grande attenzione.
Antonio Vergara è sicuramente lo spiraglio di luce in questa annata sfortunata del Napoli di Antonio Conte. L’esterno italiano si è messo in mostra soprattutto grazie a numerosi infortuni, lavorando in silenzio e sorprendendo sempre di più il proprio tecnico, diventando ora un titolare effettivo. Non sono mancate parole al miele per lui da parte di Cesare Prandelli. Prandelli da brividi su Vergara: le sue parole. Cesare Prandelli, ex allenatore della nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Mattino, parlando del momento di forma che sta vivendo Antonio Vergara: “Vergara ha quella cazzimma che mi stregò di Insigne e che mi spinse a portarlo con me al Mondiale in Brasile nel 2014.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
