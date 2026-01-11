Milan Pavlovic non preoccupa | arrivato l’esito degli esami dopo lo scontro con Comuzzo

Dopo lo scontro con Comuzzo in Fiorentina-Milan, è stato reso noto l’esito degli esami di Pavlovic. Il difensore rossonero, coinvolto in un incidente durante la partita, non presenta infortuni preoccupanti e le prime valutazioni indicano un decorso tranquillo. La società seguirà con attenzione l’evoluzione del suo recupero, garantendo aggiornamenti non appena disponibili.

De Rossi si sfoga su Pavlovic e il Milan: “Non siamo gli scemi del villaggio!” - Il tecnico del Genoa De Rossi torna sul gesto di Pavlovic e su alcuni atteggiamenti del Milan nel finale del match di San Siro ... calciomercato.it

Milan-Genoa, Stanciu e il rigore sbagliato: colpa di Pavlovic e il tranello 'alla Maspero' VIDEO - Sui social i video della 'furbata' del difensore serbo del Milan, che rovina il dischetto prima del rigore calciato da Stanciu, finito poi alle stelle Se è stata davvero "colpa" di Strahinja Pavlovic ... msn.com

MILAN: Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan, Pulisic, Füllkrug. - facebook.com facebook

LA FORMAZIONE DEL MILAN Pulisic, Pavlovic e Gabbia recuperano, ma solo per la panchina: Bartesaghi giocherà da terzo centrale e Loftus-Cheek davanti assieme a Leao x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.