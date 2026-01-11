Milan Pavlovic non preoccupa | arrivato l’esito degli esami dopo lo scontro con Comuzzo

Dopo lo scontro con Comuzzo in Fiorentina-Milan, è stato reso noto l’esito degli esami di Pavlovic. Il difensore rossonero, coinvolto in un incidente durante la partita, non presenta infortuni preoccupanti e le prime valutazioni indicano un decorso tranquillo. La società seguirà con attenzione l’evoluzione del suo recupero, garantendo aggiornamenti non appena disponibili.

Poco dopo il gol di Comuzzo in Fiorentina-Milan, il difensore rossonero, Strahinja Pavlovic, è stato vittima di un brutto infortunio: l'esito degli esami del difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

