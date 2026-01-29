Maxi sequestro di capi Armani contraffatti | oltre 65mila pezzi bloccati dalla Guardia di Finanza nel Milanese

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato più di 65mila capi di abbigliamento contraffatti con il marchio Armani. L’operazione si è svolta nel Sud Milano, dove i finanzieri hanno trovato un vasto deposito pieno di capi falsi pronti per essere venduti. L’indagine continua per smascherare chi sta dietro a questa rete di contraffazione.

