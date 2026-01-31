Vendita di capi contraffatti in diretta Facebook a Pozzallo due sorelle nei guai | maxi sequestro e denunce

Due sorelle sono finite nei guai a Pozzallo, nel Ragusano, dopo aver venduto in diretta Facebook circa 600 capi contraffatti. La polizia ha sequestrato tutto e le ha denunciate. Ora rischiano di dover rispondere di contraffazione e vendita di prodotti falsi.

Vendevano prodotti contraffatti di note griffe, a un prezzo di gran lunga inferiore a quelli di mercato, durante dirette sul loro profilo Facebook. Era il "mercatino telematico" realizzato in un garage di Pozzallo da due sorelle che sono state identificate e bloccate dalla Guardia di Finanza mentre erano online. Durante l'operazione, proseguita anche con una perquisizione domiciliare nella casa delle due indagate, le Fiamme gialle hanno complessivamente sequestrato 600 prodotti contraffatti di marchi italiani ed esteri come scarpe, giubbotti, cinture, pantaloni, portafogli, profumi e cosmetici.

