Brutta vicenda in Verona-Napoli | è successo dopo il gol di Lukaku!

Durante la partita tra Verona e Napoli, subito dopo il gol di Lukaku, si è verificato un episodio spiacevole allo stadio Bentegodi. Un fatto che ha coinvolto alcuni tifosi presenti sugli spalti, generando tensione tra i sostenitori delle due squadre. L'episodio ha causato scompiglio tra il pubblico e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare l'ordine.

Un brutto episodio, assolutamente da condannare, quello che è accaduto allo stadio Bentegodi di Verona. Durante il match tra Hellas Verona e Napoli, sono partiti dagli spalti tantissimi cori e ululati razzisti ai danni di Romelu Lukaku, in particolar modo proprio contro il gol di quest'ultimo del definitivo 2-1. Episodio da condannare quello che ha avuto come protagonista Romelu Lukaku, che ha subito insulti, odio e ululati tutti riconducibili al razzismo. Atteggiamenti da stigmatizzare, condannare e che bisogna cercare di arginare.