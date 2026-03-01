Napoli la rivincita di Lukaku | dal rigore sbagliato con il Como al gol al Verona

Napoli, 1 marzo 2026 – Romelu Lukaku ha segnato un gol decisivo contro il Verona, dopo aver sbagliato un rigore con il Como. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, e la partita ha visto anche altre occasioni da rete, con azioni che hanno coinvolto diversi giocatori. La sfida si è conclusa con il risultato finale che ha premiato la squadra ospite.

Napoli, 1 marzo 2026 - Probabilmente neanche nei migliori sogni Romelu Lukaku avrebbe immaginato un ritorno effettivo di questa portata dopo mesi di calvario: il rientro in realtà è avvenuto già da qualche settimana, ma prima del match del Bentegodi il minutaggio stagionale del belga si attestava ad appena 41', vissuti tra spezzoni sparsi qua e là e senza mai lasciare il segno. Anzi, perché Lukaku è uno di quei giocatori che quando non segna, spesso, diventa quasi deleterio e antiestetico a causa di una fisicità imponente, un telaio non da poco che non a caso ha richiesto tanto tempo per tornare a regime. Difficile oggi stabilire il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

