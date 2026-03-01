Napoli, 1 marzo 2026 – Romelu Lukaku ha segnato un gol decisivo contro il Verona, dopo aver sbagliato un rigore con il Como. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, e la partita ha visto anche altre occasioni da rete, con azioni che hanno coinvolto diversi giocatori. La sfida si è conclusa con il risultato finale che ha premiato la squadra ospite.

Napoli, 1 marzo 2026 - Probabilmente neanche nei migliori sogni Romelu Lukaku avrebbe immaginato un ritorno effettivo di questa portata dopo mesi di calvario: il rientro in realtà è avvenuto già da qualche settimana, ma prima del match del Bentegodi il minutaggio stagionale del belga si attestava ad appena 41', vissuti tra spezzoni sparsi qua e là e senza mai lasciare il segno. Anzi, perché Lukaku è uno di quei giocatori che quando non segna, spesso, diventa quasi deleterio e antiestetico a causa di una fisicità imponente, un telaio non da poco che non a caso ha richiesto tanto tempo per tornare a regime. Difficile oggi stabilire il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, la rivincita di Lukaku: dal rigore sbagliato con il Como al gol al Verona

Napoli, l'amaro ritorno di Lukaku: il rigore sbagliato con il Como e le contestazioniNapoli, 13 febbraio 2026 - Provarci, sbagliare ed essere biasimato: è un po' il triste destino di chi nella vita agisce e di chi nel calcio, quasi a...

La favola di David (dal rigore sbagliato ai gol della rivincita) ha distratto dalla cruda realtà: non è all’altezzaSu Tuttosport Vaciago scrive: “La sconfitta di Cagliari è ingiusta, ma riporta la Juventus sulla terra.

NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Aggiornamenti e notizie su Napoli.

Temi più discussi: Che rivincita Sam!; Sal Da Vinci vola a Sanremo. Per sempre sì la sua rivincita sullo stigma del neomelodico; Sanremo, Sal da Vinci prevale su Sayf. Il sindaco di Napoli: sei stato grande; Chi è Sal Da Vinci, il vincitore di Sanremo 2026 che stravede per Conte e si fa mettere il risultato del Napoli sul gobbo.

Napoli, la rivincita di Lukaku: dal rigore sbagliato con il Como al gol al VeronaAl rientro dal grave infortunio occorso in estate, il belga ha incontrato diverse difficoltà, raccogliendo anche la delusione della piazza: ieri il riscatto, firmando una vittoria last minute fondamen ... sport.quotidiano.net

La rivincita di ADL: È un flop, il Napoli si è salvatoIl Napoli è stato davvero vicino a prendere Jonathan David, attaccante canadese attualmente alla Juventus. Dopo l’addio di Victor Osimhen, la squadra ... dailynews24.it

Presidente Conservatorio San Pietro a Majella: «Sal Da Vinci orgoglio di #napoli» x.com

“Questo premio è dedicato alla mia città, Napoli” Un palco, un riconoscimento, poi lo sguardo che va oltre le luci. Al momento della premiazione, Sal Da Vinci ha scelto parole semplici ma cariche di significato: “Questo premio è dedicato alla mia città, Napoli”. - facebook.com facebook