È morto Chuck Norris | aveva 86 anni

È morto Chuck Norris, celebre attore di film d’azione noto per i suoi ruoli in numerose pellicole di successo. La notizia è stata resa pubblica ieri, giovedì 19 marzo, quando si è saputo che l’attore aveva 86 anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio tra i fan e nel mondo dello spettacolo.

È morto Chuck Norris: il popolare attore di film d’azione si è spento all’età di 86 anni nella mattina di ieri, giovedì 19 marzo. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato pubblicato sull’account Instagram dell’artista, in cui si parla di scomparsa “improvvisa”. Secondo quanto riportato dal sito Tmz, specializzato in notizie sul mondo degli spettacoli, la star di Hollywood era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii per un’emergenza medica. Chuck Norris – all’anagrafe Carlos Ray Norris – lascia cinque figli e la moglie, Gena O’Kelley. “È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina”, si legge nel messaggio dei familiari dell’artista. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È morto Chuck Norris: aveva 86 anni Articoli correlati Leggi anche: È morto Chuck Norris, l’attore aveva 86 anni Leggi anche: E’ morto Chuck Norris, star dei fim d’azione: l’attore aveva 86 anni È morto Chuck Norris: l'attore aveva 86 anni Contenuti utili per approfondire Chuck Norris Temi più discussi: Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger; Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Addio a Chuck Norris, leggendaria star del cinema d’azione; Paura per Chuck Norris, ricoverato in ospedale alle Hawaii: cosa è successo. Morto Chuck Norris, l'ultimo post in cui si allenava: «Grato per la buona salute»È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 ... msn.com Chuck Norris è morto all'età di 86 anni: lutto nel mondo del cinema, l'annuncio della famigliaCon un post sulla sua pagina Instagram ufficiale, i familiari dell'attore (celebre per il suo ruolo in Walker Texas Ranger) hanno dato la triste notizia ... corrieredellosport.it Lutto nel mondo del cinema. È morto all'età di 86 anni Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un'icona del cinema d'azione e protagonista della celebre serie "Walker, Texas Ranger", avversario di Bruce Lee ne "L'urlo di Chen terrorizza anche l'occi - facebook.com facebook #ChuckNorris L’attore ha accusato un malore mentre si trovava sull’isola di Kauai, alle Hawaii, ed è stato ricoverato in ospedale, dove è poi deceduto x.com