Il Napoli ha una sola partita da giocare, mentre la squadra di Conte non partecipa alle coppe europee. Questa differenza permette ai partenopei di concentrarsi esclusivamente sul campionato, accelerando la corsa verso la vittoria. La squadra di Spalletti può così pianificare meglio le prossime sfide e mantenere alta la concentrazione senza dover dividere le energie.

C’è un dettaglio che può cambiare tutto nella corsa finale: il Napoli gioca una sola partita a settimana. Un vantaggio non banale, soprattutto in un momento in cui le energie iniziano a pesare. Fuori dalle competizioni europee e nazionali, la squadra di Conte ha ritrovato continuità negli allenamenti e una gestione più lineare della condizione fisica. I benefici sono evidenti: diversi titolari sono rientrati e il gruppo ha recuperato equilibrio, soprattutto in mezzo al campo. De Bruyne e Anguissa sono tornati a disposizione, mentre McTominay è diventato un riferimento costante. In attacco, Hojlund ha ormai preso il comando, con Lukaku utilizzato come alternativa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli e il vantaggio decisivo: Conte senza coppe accelera

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