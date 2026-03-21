Conte senza coppe rilancia Napoli | scudetto più vicino

Il Napoli, dopo aver eliminato le competizioni europee, ha ripreso a giocare con regolarità e intensità. L’allenatore ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul campionato, puntando tutto sulla conquista dello scudetto. La squadra ha mostrato miglioramenti nelle ultime partite, rafforzando la sua posizione in classifica. La situazione attuale rende più vicina la possibilità di vincere il titolo nazionale.

Fuori dalle competizioni europee, il Napoli ha ritrovato continuità e ritmo di lavoro. La settimana tipo, senza impegni ravvicinati, ha permesso ad Antonio Conte di riportare centralità agli allenamenti e alla gestione quotidiana del gruppo, con benefici evidenti anche sul piano fisico. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il quadro degli indisponibili si è progressivamente alleggerito: De Bruyne e Anguissa sono tornati utilizzabili, mentre Lukaku rappresenta una soluzione in corsa, con Hojlund ormai riferimento stabile dell’attacco. L’assenza di Neres è stata compensata dalla crescita di Alisson Santos, che ha risposto presente quando chiamato in causa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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