Sacchi | Napoli più europeo ma il Milan senza coppe ha un vantaggio

La lotta per lo scudetto si avvicina alla fase conclusiva della stagione. Secondo Arrigo Sacchi, il vantaggio del Milan risiede nella mancanza di impegni in coppa, che permette una gestione più efficiente delle risorse. Nel frattempo, il Napoli, più impegnato nelle competizioni europee, potrebbe incontrare maggiori difficoltà. La sfida tra i due club si configura come un equilibrio di fattori, più che di singoli risultati.

"> La corsa scudetto entra nella fase decisiva e, secondo Arrigo Sacchi, il calendario e il contesto possono fare la differenza più dei singoli. L’ex ct e allenatore rossonero, intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato nel dettaglio Milan, Juventus, Inter e Napoli, offrendo una lettura tecnica e psicologica del campionato. Per Sacchi, il Milan parte con un vantaggio concreto: «Non partecipare alle coppe è un grande beneficio. Avere una sola competizione da preparare è determinante, soprattutto in primavera, quando le energie calano». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

