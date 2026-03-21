Napoli Conte si gioca la carta della pressione Inter e Milan sono avvertite

Il Napoli si prepara a sfidare le avversarie con un approccio basato sulla pressione, secondo quanto dichiarato dall'allenatore. L’obiettivo è mettere sotto pressione Inter e Milan, avvertite delle strategie adottate. La partita si avvicina e i protagonisti si concentrano su come interpretare le mosse sul campo, senza lasciare spazio a fraintendimenti. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Napoli, 21 marzo 2026 - A volte per fotografare delle partite, che a loro volta diventano l'emblema degli interi momenti di forma delle squadre, bastano dei frame. Nel caso di Cagliari-Napoli, non esattamente un match per palati fini dello spettacolo, molto (se non tutto) succede tra capo e coda: prima il gol di Scott McTominay dagli sviluppi di un corner, a chiusura di un'azione sporca degli azzurri tra tocchi, rimpalli e un palo alleato, e poi la diagonale perfetta di Leonardo Spinazzola a spazzare via l'insidioso cross basso di Yerry Mina, un cioccolatino per i rossoblù appostati davanti alla linea di porta. Il tutto era nato da un calcio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Conte si gioca la carta della pressione. Inter e Milan sono avvertite Articoli correlati Terzo infortunio stagionale per Lobotka, Conte e il Napoli sotto pressione: chi gioca al suo postoIl centrocampista s'è fermato a pochi giorni dall'anticipo di campionato contro il Torino. Leggi anche: Probabili formazioni Bodo Inter: Chivu si gioca la carta Darmian INTER-NAPOLI, CONTE ESPULSO: COSA È SUCCESSO DOPO IL CARTELLINO ROSSO Approfondimenti e contenuti su Napoli Conte si gioca la carta della... Temi più discussi: Conte: 'Giocatori devono fidarsi delle mie scelte'; Conte, prove di futuro con il Napoli; Conte a caccia del secondo posto, attacco pesante contro il Cagliari: si gioca il sorpasso al Milan; Dieci finali da giocare per il Napoli: Conte carica i suoi. Sosa punge Conte: Il Napoli vince, ma gioca male. Col rientro dei big non ha più scuseLa vittoria del Napoli a Cagliari non basta a convincere Roberto El Pampa Sosa, che ha commentato il momento degli azzurri nel corso del. tuttomercatoweb.com Con un rimpallo il Napoli passa a Cagliari. Ora Conte punta l’Inter: Guardiamo a chi c’è davantiTorino, 21 mar. - (Adnkronos) - Sono stati momenti di riflessione, di approfondimento su tutto ciò che sta attorno al mondo dei consulenti del lavoro. Soddisfatto Rosario De Luca, presidente Cno Con ... ilfattoquotidiano.it Inter-Napoli at the iconic Arena Civica. Serie A Women x.com Diego Armando Maradona Jr al termine di Cagliari-Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni, a Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, destinate a far discutere gli stessi tifosi della squadra partenopea. Dopo il goal vittoria di McTominay, il figlio del ‘Pibe de facebook