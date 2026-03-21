Napoli Conte si gioca la carta della pressione Inter e Milan sono avvertite

Da sport.quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si prepara a sfidare le avversarie con un approccio basato sulla pressione, secondo quanto dichiarato dall'allenatore. L’obiettivo è mettere sotto pressione Inter e Milan, avvertite delle strategie adottate. La partita si avvicina e i protagonisti si concentrano su come interpretare le mosse sul campo, senza lasciare spazio a fraintendimenti. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Napoli, 21 marzo 2026 - A volte per fotografare delle partite, che a loro volta diventano l'emblema degli interi momenti di forma delle squadre, bastano dei frame. Nel caso di Cagliari-Napoli, non esattamente un match per palati fini dello spettacolo, molto (se non tutto) succede tra capo e coda: prima il gol di Scott McTominay dagli sviluppi di un corner, a chiusura di un'azione sporca degli azzurri tra tocchi, rimpalli e un palo alleato, e poi la diagonale perfetta di Leonardo Spinazzola a spazzare via l'insidioso cross basso di Yerry Mina, un cioccolatino per i rossoblù appostati davanti alla linea di porta. Il tutto era nato da un calcio... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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