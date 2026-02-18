Probabili formazioni Bodo Inter | Chivu si gioca la carta Darmian

Cristian Chivu deve decidere se schierare Darmian nella sfida di questa sera tra BodøGlimt e Inter, valida per i playoff di Champions League. Il tecnico romeno sta valutando attentamente la formazione, considerando le ultime prove dei suoi giocatori. Darmian, che si è allenato regolarmente, potrebbe essere la scelta giusta per rafforzare la linea difensiva. La partita si gioca in Norvegia, dove l’Inter cerca di ottenere un risultato positivo per passare il turno. La decisione finale potrebbe influenzare l’andamento della sfida.

Probabili formazioni Bodo Inter. Ancora qualche nodo da sciogliere per Cristian Chivu in vista di BodøGlimt-Inter, andata dei playoff di Champions League in programma questa sera. Dal ritiro nerazzurro iniziano però a filtrare indicazioni piuttosto chiare sull’undici che scenderà in campo all’Aspmyra Stadion. Tra le principali novità di formazione dovrebbero esserci Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Acerbi è pronto a riprendersi il centro della difesa davanti a Sommer, guidando il terzetto arretrato con Bastoni sul centrosinistra e uno tra Bisseck e Akanji sul centrodestra. Darmian, invece, è destinato ad agire sulla corsia destra, concedendo un turno di riposo a Luis Henrique.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

