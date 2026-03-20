L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato la vittoria contro il Cagliari, conclusa con un punteggio di 1-0, durante un'intervista a Dazn. Ha affermato che è naturale guardare già al futuro e ha aggiunto che la squadra ha messo pressione sulla concorrenza. Le sue parole sono state rilasciate subito dopo il match.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari Cagliari-Napoli 0-1, Conte a Dazn. Nel primo tempo non era soddisfatto perché voleva più qualità “Abbiamo sbagliato un po’ troppo, potevamo fare meglio e comandare meglio, anche perché il Cagliari non veniva a pressare. Nel secondo tempo abbiamo cercato il secondo gol perché rischi. Andiamo alla sosta con altri tre punti e aspettiamo gli altri. Come dico hai ragazzi “siamo stati straordinari in questi mesi con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, poi guardiamo avanti perché deve essere uno stimolo, ma senza fare battute a vuoto perché non ci vuole niente a essere risucchiati da chi sta dietro” Oggi non avete preso gol “ È importante farlo dopo 11 partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Scudetto? È inevitabile che guardi avanti, stasera abbiamo messo un po’ di pressione”

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