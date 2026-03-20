Conte avverte dopo Cagliari Napoli | Oggi abbiamo messo un po’ di pressione a chi sta avanti

Dopo la partita tra Cagliari e Napoli, l’allenatore del Napoli ha espresso che la squadra ha messo pressione alle contendenti in classifica. Al termine dell’incontro, ha commentato la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza del risultato ottenuto. Le sue dichiarazioni sono state rivolte anche alle altre squadre di testa, sottolineando la determinazione del Napoli. La partita si è conclusa con una vittoria importante per gli azzurri.

Inter News 24 Conte avverte le squadre di vertice al termine di Cagliari Napoli. Le parole del tecnico partenopeo dopo la vittoria di questa sera. Dopo la vittoria convincente contro il Cagliari, che ha regalato un sorriso a Antonio Conte, l’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN, lasciando trasparire un cauto ottimismo ma mantenendo la lucidità necessaria in vista del prosieguo della stagione. Il tecnico ha sottolineato come la squadra debba concentrarsi su ciò che c’è davanti, senza però abbassare la guardia rispetto alle squadre che inseguono. SCUDETTO ANCORA POSSIBILE? – «Guardiamo a chi c’è davanti, ma non facciamo battute a vuoto, ci vuole poco ad essere risucchiati da chi sta dietro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte avverte dopo Cagliari Napoli: «Oggi abbiamo messo un po’ di pressione a chi sta avanti» Articoli correlati Conte: “Scudetto? È inevitabile che guardi avanti, stasera abbiamo messo un po’ di pressione”L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari Cagliari-Napoli 0-1, Conte a... Cagliari-Napoli, Conte dà la carica: “Messa pressione a chi sta davanti. Deve essere uno stimolo”Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari-Napoli. Napoli Cagliari 10-9 ai rigori: Conte prepara il massacro della Juventus! Aggiornamenti e notizie su Cagliari Napoli Temi più discussi: Cagliari-Napoli: le scelte di Conte per la trasferta; Il ritorno di De Bruyne titolare: il Napoli ritrova il suo re; Notizia poco gradita per Conte, da Castel Volturno filtra la reazione del mister; Napoli a Cagliari con i Fab Four: Conte lancia la sfida. Cagliari-Napoli 0-1, Serie A: McTominay decisivo, Conte è secondo davanti al MilanLa 30ª giornata di campionato si apre alla Unipol Domus con il match tra i rossoblù di Pisacane e gli azzurri di Conte: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Con un rimpallo il Napoli passa a Cagliari. Ora Conte punta l’Inter: Guardiamo a chi c’è davantiTorino, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Partendo dal presupposto che il lavoro riveste un'importanza capitale all'interno della nostra comunità, delle nostre famiglie, credo che tutte le forze che op ... ilfattoquotidiano.it E' FINITA - Cagliari-Napoli: 0-1. Il tuo commento Gli azzurri (per ora) scavalcano il Milan al secondo posto e si avvicinano all'Inter. - facebook.com facebook Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com