Blitz contro la camorra dall' alba nei quartieri Vasto-Arenaccia Poggioreale Forcella Duchesca Maddalena e Sanità

Dalle prime ore del mattino, forze dell’ordine stanno conducendo un’ampia operazione nei quartieri Vasto-Arenaccia, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità. La polizia e i carabinieri hanno perquisito diverse aree, effettuato arresti e sequestri di materiali ritenuti collegati a attività criminali. L’intervento coinvolge numerosi operatori pronti a intervenire su più punti della città.

Dalle prime luci dell'alba, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S. Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino- Savarese. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che il Procuratore della Repubblica di Napoli terrà, presso gli uffici della Procura, alle ore 11.

