Si chiude il turno numero 27 di Ligue1 e il Nantes penultimo in classifica affronta lo Strasburgo di O’Neill. I canarini hanno riposato nell’ultimo turno in seguito al rinvio della gara contro il PSG, e rimangono a -2 dall’Auxerre in classifica, ad un passo da una retrocessione in Ligue2 dopo 13 anni di massima serie. Situazione disperata in casa bretone con Kantari che è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nantes-Strasburgo (domenica 22 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I canarini si affidano ad Halilhodzic

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